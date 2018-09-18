Директор фирмы в Дагестане погорел на госконтрактах на 14 млн рублей

Махачкала, , 08:58 — REGNUM В Дагестане попал под уголовное преследование директор компании, занимавшейся торговлей фармацевтическими товарами. Он заключил госконтракт с Буйнакской центральной районной поликлиникой на поставку лекарственных средств на сумму более 14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом сама фирма не имела лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами. Данное нарушение было выявлено в результате проверки прокуратуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное осуществление предпринимательской деятельности сопряженное с извлечением особо крупного дохода». Его расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Дагестане был выявлен преступный картель, заработавший на поставке лекарств и медоборудования более 7 млрд рублей. В число участников картеля вошли компании «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника», «Глобалмедтех». В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».