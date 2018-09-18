Энергоснабжение сирийской Латакии восстановлено после удара ракет

Латакия, Сирия, , 08:35 — REGNUM В сирийской провинции Латакия полностью восстановлено энергоснабжение, нарушенное ракетной атакой. Об этом заявил министр энергетики Сирии Мухаммед Харбутли, передает агентство SANA.

По его словам, ракетные удары продолжались полтора часа. В результате линии электропередачи в некоторых местах оказались повреждены. К месту повреждений оперативно направили бригады ремонтных рабочих, которые устранили аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября территория провинции Латакия подверглась ракетному обстрелу. Удары были направлены на промышленные объекты: электростанцию на окраине города Латакии, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод.

Системы сирийской противовоздушной обороны частично отразили атаку. Семь человек получили ранения и были госпитализированы. Атака, предположительно, была произведена со стороны Средиземного моря.

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