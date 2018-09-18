В США ураган «Флоренс» унес жизни 31 человека

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM По меньшей мере 31 человек погиб в США из-за урагана «Флоренс». Об этом сообщает агентство Associated Press.

Больше всего жертв — в штате Северная Каролина, там погибли не менее 24 человек. Стихия оставила без электроснабжения около 600 тыс. потребителей штата, в Южной Каролине — более 60 тыс. человек. В ряде регионов на Восточном побережье США ураган вызвал серьезные наводнения.

К 17 сентября «Флоренс» — ранее ураган, а затем шторм — ослабел до посттропического циклона. Максимальная скорость ветра в его пределах не превышает 11 м/с, однако не исключено, что в ближайшие дни вихревой поток может вернуть себе силы, сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 23 погибших в штатах Северная и Южная Каролина. Шторм «Флоренс» сформировался в Атлантическом океане и 14 сентября достиг Восточного побережья США.

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