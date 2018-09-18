Прокуратура Мексики «забыла» грузовик с 157 трупами в жилом районе

Гвадалахара, Мексика, , 07:46 — REGNUM Принадлежащий прокуратуре Мексики грузовик со 157 человеческими телами внутри был брошен на территории муниципалитета Тлахомулько-де-Суньига в штате Халиско, передает телеканал TeleSur.

Местные жители обнаружили странное соседство спустя 12 часов по сильному запаху. Спустя некоторое время грузовик был перевезен в промышленную зону Гвадалахары. Несколько раз его припарковывали в различных жилых районах, пока не бросили окончательно.

Секретарь правительства штата Халиско Роберто Лопес Лара пояснил, что грузовик был брошен из-за нехватки места в столичных моргах, которые переполнены из-за волны насилия, которую переживает страна в этом году. По его словам, в настоящее время строится экспериментальная площадка для судебной медицины, которая сможет вместить в своих склепах до 700 тел на первом этапе, а до окончания строительства тела будут находиться во временных хранилищах, в том числе грузовиках с холодильными камерами. Окончание строительства ожидается через полтора месяца.

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