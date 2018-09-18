На Урале вынесен приговор по делу об убийстве бизнесмена и его адвоката

Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM Свердловский областной суд отправил двоих бизнесменов в колонию строгого режима. Их признали виновными в убийстве бизнесмена Беслана Н. и его адвоката Алексея К., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказались генеральный директор одного из ООО Алексей Т. и его заместитель Антон К. Суд пришёл к выводу, что у Т. с Н. была договорённость о бригаде рабочих для строительства в Москве. Т. её не предоставил. Н. потребовал компенсации убытков и выплаты неустойки (сумма составила 1,6 млн рублей) или переоформления фирмы Т. на себя. Т. выплатил 600 тыс. рублей, но затем предложил Антону К. убить Н.

Убийство произошло 25 мая 2017 года в автомашине, где Н. и Алексей К. собирались изучить документы фирмы Т. В суде обвиняемые частично признали свою вину, заявив, что об убийстве не сговаривались, а погибшие сами на них напали. Но обвинителям удалось доказать убийство по предварительному сговору. Т. осуждён на 15 лет строгого режима, а Антон К. — на 18 лет. Обоим после освобождения на год будет ограничена свобода.

Также по приговору Т. должен уплатить семье Н. 1,2 млн рублей, а Антон К. семьям Н. и Алексея К. соответственно 800 тыс. и 1,2 млн рублей. Отметим, приговор пока не вступил в законную силу. Возможно, его обжалуют в Верховный суд России.