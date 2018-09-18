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Спорткар Lamborghini протаранил несколько «люксовых» авто в Москве

Происшествия

В результате аварии получили повреждения также автомобили Bentley и Mersedes Gelendewagen

Москва, 18 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  В Москве на Новом Арбате спорткар премиум-класса Lamborghini столкнулся с автомобилем Audi, после чего протаранил еще три «люксовых» авто. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД.

По данным правоохранителей, один из участников дорожного движения не уступил дорогу другому во время разворота. В результате удара итальянскую иномарку отбросило на другие припаркованные автомобили.

По сведениям некоторых интернет-источников, в результате аварии получили повреждения также автомобили Bentley и Mersedes Gelendewagen. В результате ДТП пострадавших нет, отметили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на Кутузовском проспекте в Москве, неподалеку от станции метро «Славянский бульвар», столкнулись четыре автомобиля, в результате происшествия пострадали четыре человека.

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Дорожно-транспортные происшествия
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