Ил-20 исчез во время атаки ВВС Израиля по сирийским объектам — Минобороны

Дамаск, , 07:13 — REGNUM Российский самолет Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находились 14 военных, пропал с экранов радаров во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 на одну из провинций Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что самолеты ВВС Израиля проводили операцию в районе провинции Латакия.

Кроме того, российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства в момент пропажи Ил-20 также зафиксировали запуск ракет с дислоцированного в этом районе фрегата ВМС Франции «Овернь» (Auvergne).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября над акваторией Средиземного моря пропал российский самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военных. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

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