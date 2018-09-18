В Оренбуржье пожарные более 20 часов борются с крупным пожаром

Медногорск, Оренбургская область, , 06:57 — REGNUM В Оренбургской области крупный пожар под Медногорском локализован. В Медногорске и Кувандыке до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Ликвидация пожара продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, Пожар под Медногорском начался 17 сентября около полудня местного времени (10:00 мск), локализован сегодня, 17 сентября, в 07:35. В тушении задействовали вертолет и три военных самолета, пожарный поезд, 44 спецмашины.

Огонь с полей пришел в пригородные села. Вечером 17 сентября из Рысаево эвакуировали 11 человек. Сначала угроза распространения огня существовала лишь для этого села. Впоследствии пожар приблизился еще к трем населенным пунктам.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в селе Сарбаево от пожара пострадали 11 нежилых строений. Из села также были эвакуированы люди.

Помощь оренбургским пожарным оказывают коллеги из Башкирии. Кроме того, в готовности находятся три вертолета из Владимирской и Нижегородской областей.

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