Ни денег, ни жилья: за обман банков свердловчанин отделался условным сроком

Камышлов, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В свердловском городе Камышлове осуждён глава одной из строительных компаний. Суд признал его виновным в мошенничестве на 31 млн рублей.

По информации прокуратуры, Дмитрий Б. в течение более пяти лет убеждал своих подчинённых и знакомых брать кредиты и отдавать ему. Взамен обещал квартиры в будущем доме или погасить кредит.

Всё это длилось с весны 2008 по август 2013 года. В итоге гражданин попал под суд. Своей вины не признал. Но суд решил иначе. По приговору Дмитрий Б. получил четыре года условно с трёхлетним испытательным сроком и штраф 300 тыс. рублей. Также суд обязал его отдать банкам долги.

Приговор был вынесен 17 сентября. В законную силу он пока не вступил, его ещё можно обжаловать.