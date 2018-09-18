В красноярском Железногорске хотят ввести карантин из-за бешеной лисы

Железногорск, Красноярский край, , 06:29 — REGNUM В Красноярском крае на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Железногорска обнаружили лису, больную бешенством. Диагноз подтвердили лабораторные исследования головного мозга животного, проведенные краевой ветлабораторией.

17 сентября краевое управление Россельхознадзора проинформировало о вспышке бешенства на территории Железногорска. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, специалисты определили границы угрожаемой зоны и разработали план мероприятий по ликвидации бешенства. В том числе речь идёт о запрете проведения выставок собак и кошек, вывоза питомцев за пределы территории неблагополучного пункта и так далее.

Проведён подворный обход неблагополучного населённого пункта. Губернатору Красноярского края направили представление о введении карантина по бешенству животных.

Напомним, в сентябре 2018 года управление Россельхознадзора сообщило о регистрации случая бешенства в посёлке Ветвистый Манского района Красноярского края. Больным животным в этом случая также оказалась лиса. В неблагополучном пункте ввели карантин до 7 октября.