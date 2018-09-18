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Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на Московском шоссе

Происшествия

Пострадали четыре человека

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 05:22 — REGNUM  На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошло столкновение грузовика с маршруткой, заявили в компании «Питеравто», которая обслуживает маршрут.

Сообщается, что водитель маршрутки получил легкие ушибы, а трое пассажиров — травмы различной степени тяжести. В момент аварии в салоне маршрутки находились 20 человек. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Санкт-Петербурге столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. В результате ДТП тяжелые травмы получили два человека. ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где уже и столкнулся с маршрутным такси.

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Дорожно-транспортные происшествия
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