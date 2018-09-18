Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на Московском шоссе

Санкт-Петербург, , 05:22 — REGNUM На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошло столкновение грузовика с маршруткой, заявили в компании «Питеравто», которая обслуживает маршрут.

Сообщается, что водитель маршрутки получил легкие ушибы, а трое пассажиров — травмы различной степени тяжести. В момент аварии в салоне маршрутки находились 20 человек. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Санкт-Петербурге столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. В результате ДТП тяжелые травмы получили два человека. ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где уже и столкнулся с маршрутным такси.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека тяжело пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге