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В США из-за «Флоренса» погибли больше 30 человек

Происшествия

Больше всего потерь – в Северной Каролине

Вашингтон, 18 сентября 2018, 04:16 — REGNUM  В США из-за циклона «Флоренс» погиб как минимум 31 человек, сообщает Associated Press.

В основном пострадали жители штата Северная Каролина, где без электричества остались около 600 тысяч человек. Затронуло стихийное бедствие и Южную Каролину: здесь лишились электричества свыше 60 тысяч жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее говорилось о более 20 жертвах «Флоренса», сформировавшегося в Атлантическом океане и вызвавшего наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от урагана «Флоренс» превысило 20 человек

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Ураган «Флоренс»
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