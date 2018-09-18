В США из-за «Флоренса» погибли больше 30 человек

Вашингтон, , 04:16 — REGNUM В США из-за циклона «Флоренс» погиб как минимум 31 человек, сообщает Associated Press.

В основном пострадали жители штата Северная Каролина, где без электричества остались около 600 тысяч человек. Затронуло стихийное бедствие и Южную Каролину: здесь лишились электричества свыше 60 тысяч жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее говорилось о более 20 жертвах «Флоренса», сформировавшегося в Атлантическом океане и вызвавшего наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от урагана «Флоренс» превысило 20 человек