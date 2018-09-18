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В Латакии восстановлено электроснабжение после ракетной атаки

Происшествия

В нескольки районах провинции вышли из строя линии электропередач

Латакия, Сирия, 18 сентября 2018, 04:05 — REGNUM  Ремонтные службы полностью восстановили электроснабжение сирийской провинции Латакия, прерванное в результате ракетного удара, заявил глава минэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли агентству SANA.

Харбутли отметил, что в результате ракетной атаки в нескольких районах провинции вышли из строя линии электропередач. Несмотря на то, что сирийским ПВО удалось отразить ракетную атаку, все же инфраструктура провинции пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ракетной атаки сирийского города Латакия пострадали от семи до десяти мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие находятся в больницах.

Сообщается, что целями ракетного удара были электростанция, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод. Часть ракет не достигли своей цели, так как были сбиты сирийскими ПВО.

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Война в Сирии
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