В Латакии восстановлено электроснабжение после ракетной атаки

Латакия, Сирия, , 04:05 — REGNUM Ремонтные службы полностью восстановили электроснабжение сирийской провинции Латакия, прерванное в результате ракетного удара, заявил глава минэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли агентству SANA.

Харбутли отметил, что в результате ракетной атаки в нескольких районах провинции вышли из строя линии электропередач. Несмотря на то, что сирийским ПВО удалось отразить ракетную атаку, все же инфраструктура провинции пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ракетной атаки сирийского города Латакия пострадали от семи до десяти мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие находятся в больницах.

Сообщается, что целями ракетного удара были электростанция, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод. Часть ракет не достигли своей цели, так как были сбиты сирийскими ПВО.

Читайте ранее в этом сюжете: Над Средиземным морем пропал российский самолет с военными на борту