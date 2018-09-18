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В Херсоне протаранили танкер «Механик Погодин»

Происшествия

В судно врезался нетрезвый хозяин моторной лодки

Херсон, Украина, 18 сентября 2018, 03:57 — REGNUM  Российский танкер «Механик Погодин» в городе Херсоне (Украина) протаранил нетрезвый местный житель, управлявший моторной лодкой, сообщает украинское издание «Новый день».

Уточняется, что столкновение произошло ночью: нетрезвый житель Херсона не заметил судно. В результате он госпитализирован с травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танкер незаконно удерживался на территории Украины. 13 сентября 12 членов его экипажа вернулись в Россию, и теперь на судне находится новый экипаж.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж захваченного Украиной танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию

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