В Херсоне протаранили танкер «Механик Погодин»

Херсон, Украина, , 03:57 — REGNUM Российский танкер «Механик Погодин» в городе Херсоне (Украина) протаранил нетрезвый местный житель, управлявший моторной лодкой, сообщает украинское издание «Новый день».

Уточняется, что столкновение произошло ночью: нетрезвый житель Херсона не заметил судно. В результате он госпитализирован с травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танкер незаконно удерживался на территории Украины. 13 сентября 12 членов его экипажа вернулись в Россию, и теперь на судне находится новый экипаж.

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