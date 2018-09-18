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Число погибших от урагана «Флоренс» превысило 20 человек

Происшествия

Синоптики предсказывают, что худшее еще впереди

Вашингтон, 18 сентября 2018, 01:33 — REGNUM  Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных штормом «Флоренс», в штатах Северная и Южная Каролина составляет 20 человек, сообщает телеканал CNN.

«Шторм «Флоренс» унес жизни 20 человек, еще сотни людей отрезаны от города в своих домах», — сообщает телеканал.

При этом синоптики сообщают, что пик наводнения еще впереди. По данным телеканала ABC, погибли 23 человека: 17 из Северной Каролины, шестеро — из Южной.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный шторм «Флоренс» сформировался в Атлантическом океане и 14 сентября обнаружился на Восточное побережье США. Шторм вызвал мощные наводнения в американских городах, а также оставил без электроэнергии несколько миллионов жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 23 человек

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Ураганы, шторма, бури
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