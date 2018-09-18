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При пожаре в Нью-Йорке пострадал 21 человек

Происшествия

Число пострадавших пожарных выросло

Нью-Йорк, США, 18 сентября 2018, 00:50 — REGNUM  Число пострадавших при пожаре на парковке у торгового центра Kings Plaza в районе Бруклине увеличилось, передает Russia Today.

Уточняется, что, по новым данным, пострадал как минимум 21 человек, 18 из которых — пожарные. В тушении пожара участвовали порядка 200 человек, задействовано около 50 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на парковке у ТЦ Kings Plaza. Сначала было объявлено, что пострадали 17 человек, 15 из которых — пожарные.

В ходе борьбы с пожаром посетителей и персонал эвакуировали. Пострадавшие находятся под контролем врачей. Сообщалось, что и их жизням ничто не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке 15 пожарных пострадали при тушении огня на парковке ТЦ

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Пожары в учреждениях торговли
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