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СМИ: Хакеры украли личные данные сотрудников Госдепа

Происшествия

Чьи это были хакеры пока не установлено

СМИ: Хакеры украли личные данные сотрудников Госдепа
Christoph Scholz
Хакер

Вашингтон, 18 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Пока ещё неизвестным хакерам удалось внедриться в несекретную часть системы электронной почты государственного департамента США и получить персональные данные ряда сотрудников. Об этом накануне, 17 сентября, пишет издание Politicoсо ссылкой на распространенное американским внешнеполитическим ведомством письмо сотрудникам.

Письмо о взломе было разослано 7 сентября. По данным Госдепа инцидент затронул менее 1% электронных почтовых ящиков в американском внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, что в США контрольные ведомства постоянно критикуют государственный департамент за недостаточную защиту данных. Хакерские атаки на сервереа государственного департамента тоже не редкость.

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