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Массовое ДТП с участием элитных автомобилей произошло на Новом Арбате

Происшествия

Пострадавших в результате аварии нет

Москва, 17 сентября 2018, 23:55 — REGNUM  ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 17 сентября на Новом Арбате в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, автомобили Lamborghini и Audi столкнулись после того, как один из участников движения не уступил дорогу во время разворота. В результате удара Lamborghini отбросило на другие припаркованные автомобили.

В Telegram-канале «112» сообщается, что среди пострадавших автомобилей оказался Bentley, принадлежащий профессиональной наезднице на лошадях — участнице первенства Москвы. Также в ДТП пострадал Gelendewagen популярного блогера Гусейна Гасанова, о чём он сам сообщает на своей странице в Instagram.

По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

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Дорожно-транспортные происшествия
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