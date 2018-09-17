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В штате Техас неизвестный устроил стрельбу и захватил заложников

Происшествия

О злоумышленнике до сих пор почти ничего не известно

В штате Техас неизвестный устроил стрельбу и захватил заложников
kerttu
Преступник

Ирвинг, США, 17 сентября 2018, 22:36 — REGNUM  Неизвестный вооруженный мужчина захватил несколько человек в заложники в городе Ирвинг американского штата Техас, сообщает 17 сентября телеканал CBS.

По предварительным данным, это пожилой мужчина. Больше о нем ничего не известно. Очевидцы сообщают, что сначала слышали звуки стрельбы.

Злоумышленник и заложники заблокированы в здании. На переговоры с полицией захватчик не идет.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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