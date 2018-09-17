В четырех штатах Нигерии объявлено «национальное бедствие» из-за наводнений

Абуджа, , 22:32 — REGNUM Власти Нигерии объявили «чрезвычайное бедствие» в центре и на юге страны из-за наводнений, жертвами которых уже стали более 100 человек, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Национальное бедствие было объявлено в четырех штатах — Коги, Нигере, Анамбре и Дельте», — говорится в заявлении нигерийского Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Режим «национального бедствия» означает, что помощь пострадавшим районам и управление в кризисной ситуации переходит от регионального к федеральному правительству.

Читайте также: Наводнения в Мьянме: десятки погибли, сотни тысяч остались без крова