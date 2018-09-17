«Прямо в десятку» — реакция в РФ на указ Порошенко

Москва, , 22:19 — REGNUM У России нет ничего общего с современным государством Украина, полагает член Совета Федерации Игорь Морозов. Об этом он заявил 17 сентября, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Великий Солженицын сказал: Нам нужно разъединиться, чтобы потом объединиться. Разрыв этого соглашения — он прямо в десятку! Нам нужно разъединиться. И только в последующем политическом поколении Украины мы сможем говорить о точках соприкосновения. Только тогда мы сможем выстраивать новую систему отношений. А вот с этой категорией, которая прошла через Майдан, госпереворот, смерть и убийство своих граждан ради сегодняшней победы, победы олигархии Украины, у нас нет точек соприкосновения», — заявил Морозов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией. Решение вступило в силу с момента публикации. Таким образом Киев в одностороннем порядке прекратил действие договора, подписанного в 1997 году.