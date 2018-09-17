Понедельник, 17 Сентября 2018 года
23:41:07 МСК

«Прямо в десятку» — реакция в РФ на указ Порошенко

Происшествия

Нам нужно разъединиться, чтобы потом объединиться

«Прямо в десятку» — реакция в РФ на указ Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петрушка

Москва, 17 сентября 2018, 22:19 — REGNUM  У России нет ничего общего с современным государством Украина, полагает член Совета Федерации Игорь Морозов. Об этом он заявил 17 сентября, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Великий Солженицын сказал: Нам нужно разъединиться, чтобы потом объединиться. Разрыв этого соглашения — он прямо в десятку! Нам нужно разъединиться. И только в последующем политическом поколении Украины мы сможем говорить о точках соприкосновения. Только тогда мы сможем выстраивать новую систему отношений. А вот с этой категорией, которая прошла через Майдан, госпереворот, смерть и убийство своих граждан ради сегодняшней победы, победы олигархии Украины, у нас нет точек соприкосновения», — заявил Морозов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией. Решение вступило в силу с момента публикации. Таким образом Киев в одностороннем порядке прекратил действие договора, подписанного в 1997 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина глазами экспертов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить