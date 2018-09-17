Сбитый MH17 предлагают обсудить в Совбезе ООН

Москва, , 22:12 — REGNUM России следует через ультиматум и Совбез ООН заставить обсуждать факты по MH17. С таким предложением выступил завкафедры международных отношений МГУ Николай Платошкин в эфире программы «60 минут» на канале Россия 1.

«Что нам надо сделать. Обязаны ли эти люди реагировать на пресс-конференцию? Да нет, конечно. Они вот вам отреагировали. Мы передаем в следственную группу документы, причем официально, после этого, как они нам обычно (помните по Скрипалям?), если за неделю не оправдаетесь — вводим санкции. Даем им какую-то красную линию, чтобы они оправдались. После этого направляем материалы в Совет безопасности (ООН, — прим. ИА REGNUM ). Это чем хорошо? Если они отказываются обсуждать это в Совбезе, значит понятно кто, а если придут, то им придется отвечать по конкретным вещам», — полагает Платошкин.

«Это первая часть Марлезонского балета. Вторая часть — дело Скрипалей. Ждите нас!» — обратился эксперт к украинским коллегам в студии.

Напомним, 17 сентября Министерство обороны России обнародовало секретные данные о ракете, которой был сбит в 2014 году над территорией Донецкой области самолет «Малазийских авиалиний». Согласно ним, снаряд был изготовлен в конце 1986 года и сразу доставлен на территорию современной Украины.