Понедельник, 17 Сентября 2018 года
22:11:10 МСК

Три человека пострадали в аварии с грузовиком и маршруткой в Петербурге

Происшествия

Грузовик въехал в другие транспортные средства, ожидавшие зеленого сигнала светофора

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 22:03 — REGNUM  Грузовой автомобиль врезался в маршрутное такси и легковую машину, остановившиеся на красный свет на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, это произошло в понедельник, 17 сентября, около 20:00 мск.

«В маршрутном такси пострадало трое пассажиров: две женщины получили лёгкий вред здоровья, мужчина получил средний вред здоровья», — уточнили в дорожной полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, при подобных обстоятельствах в Псковской области днем ранее погиб петербургский оперный певец Михаил Луконин. В его легковой автомобиль, стоявший на светофоре, на большой скорости врезалась попутная фура.

Читайте также: Полиция возбудила дело после ДТП, в котором погиб баритон Михаил Луконин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить