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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 23 человек

Происшествия

Трагические случаи из-за урагана произошли в Северной и Южной Каролине

Вашингтон, 17 сентября 2018, 21:45 — REGNUM  Жертвами урагана «Фолоренс» в США по последним данным стали 23 человека, передаёт телеканал ABC News.

Как сообщается, в результате урагана 17 человек погибли в штате Северная Каролина, ещё шестеро — в Южной Каролине.

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Напомним, мощный ураган «Флоренс», свормировавшийся в Атлантическом океане, 14 сентября обрушился на Восточное побережье США. Шторм привёл к наводнениям, а также оставил без электроэнергии несколько миллионов человек.

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Ураган «Флоренс»
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