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СКР выясняет обстоятельства аварии в котельной на Урале

Происшествия

Пострадавшим оказывают помощь

Сатка, Челябинская область, 17 сентября 2018, 21:36 — REGNUM  В южноуральской Сатке органы СКР выясняют обстоятельства аварии в одной и местных котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ведомства.

Известно, что ожоги и травмы получили четыре человека, в том числе одна женщина. Все они — сотрудники коммунальной организации, которые запускали систему отопления.

СКР ведёт проверку

Напомним, авария произошла днём 17 сентября. В областном минздраве журналистам пояснили, что три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в котельной на Урале: есть пострадавшие

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