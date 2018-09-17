СКР выясняет обстоятельства аварии в котельной на Урале

Сатка, Челябинская область, 17 сентября 2018, 21:36 — REGNUM В южноуральской Сатке органы СКР выясняют обстоятельства аварии в одной и местных котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ведомства.
Известно, что ожоги и травмы получили четыре человека, в том числе одна женщина. Все они — сотрудники коммунальной организации, которые запускали систему отопления.
СКР ведёт проверку
Напомним, авария произошла днём 17 сентября. В областном минздраве журналистам пояснили, что три человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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