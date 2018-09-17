СК вновь намерен возбудить дело против судьи из Казани

Казань, , 21:29 — REGNUM Квалификационная коллегия судей Татарии вновь рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой. Об этом говорится в предварительной повестке заседания коллегии, которое намечено на 25 сентября, сообщает ИА REGNUM.

СК намерен возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, впервые представление Бастрыкина на возбуждение уголовного дела было выписано 18 декабря 2017 года.

В отношении судьи Ново-Савиновского районного суда планировалось возбудить дело о посредничестве во взяточничестве за совершение незаконного действия или аналогичное бездействие, или же если оно совершено с использованием служебного положения. Санкции данной статьи варьируются. Это может быть штраф в размере от 1 млн рублей, или же штраф в объеме от 20 до 50-кратного размера взятки с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Лишение свободы этой статьей также предусмотрено — на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

Вопрос должен был рассматриваться на заседании ККС 31 января, но был отложено в связи с болезнью лица, указанного в представлении.

28 февраля коллегия не дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении казанской судьи.

Таким образом, представление Бастрыкина будет рассматриваться повторно.

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