Силы афганской полиции понесли серьезные потери в трех провинциях

Кабул, , 21:20 — REGNUM Власти афганских провинций Забул (столица провинции — г. Калат), Бадгис (столица провинции — г. Калайи-Нау) и Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) сообщили, что на территории данных регионов боевики совершили несколько атак, которые привели к серьезным потерям среди личного состава полиции Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», всего в столкновениях между террористами и силами безопасности страны погибло по меньшей мере 13 полицейских.

Официальный представитель губернатора провинции Забул, заявил, что поздней ночью 14 сентября боевики организовали нападение на пост службы безопасности. В результате боев было убито не менее восьми полицейских, еще трое получили ранения.

Глава сил безопасности провинции Джаузджан сообщил, что в ходе нападения было убито не менее четырех полицейских. Он добавил, что силам безопасности удалось уничтожить более 20 боевиков, еще 15 получили ранения.

Представитель командования сил безопасности провинции Бадгис заявил, что в результате нападения террористов погиб как минимум один полицейский.