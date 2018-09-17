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В Днепре отравились около 40 школьников

Происшествия

Массовое отравление учащихся произошло в одной из школ Днепра

Днепропетровск, Украина, 17 сентября 2018, 20:50 — REGNUM  Около 40 учащихся школы №62 в украинском Днепре поступили в больницу с отравлением. Об этом сообщил глава городского департамента охраны здоровья населения Андрей Бабский на своей странице в Facebook.

По данным на полдень 17 сентября, всего за медицинской помощью обратились 38 детей, сообщил Бабский.

Он также отметил, что на данный момент «можно говорить о положительной динамике» у пострадавших. «Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторный надзор восемь детей», — написал Бабский.

По заявлению местных властей, обстоятельства возникновения инфекции в настоящее время расследует специальная комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: В днепропетровской школе произошло массовое отравление учеников

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