В Днепре отравились около 40 школьников

Днепропетровск, Украина, , 20:50 — REGNUM Около 40 учащихся школы №62 в украинском Днепре поступили в больницу с отравлением. Об этом сообщил глава городского департамента охраны здоровья населения Андрей Бабский на своей странице в Facebook.

По данным на полдень 17 сентября, всего за медицинской помощью обратились 38 детей, сообщил Бабский.

Он также отметил, что на данный момент «можно говорить о положительной динамике» у пострадавших. «Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторный надзор восемь детей», — написал Бабский.

По заявлению местных властей, обстоятельства возникновения инфекции в настоящее время расследует специальная комиссия.

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