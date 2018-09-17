Известный произраильский активист Ари Фульд погиб в результате нападения

Тель-Авив, , 20:51 — REGNUM Утром 16 сентября в торговом центре в Иудее произошло вооруженное нападение на известного произраильского активиста Ари Фульда. Фульд был доставлен в больницу «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме, где скончался от полученных ножевых ранений. Так сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что нападавший — 16-летний Халиль Джабарин, проживающий в деревне Ята недалеко от Хеврона. Он был обезврежен солдатом Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), а после доставлен в израильскую больницу на лечение. После прохождения реабилитации Джабарин будет привлечен к ответственности за данное преступление.

При жизни Ари Фульд активно отстаивал интересы еврейского населения на Западном Берегу реки Иордан, был резервистом ЦАХАЛ, а также принимал участие в добровольном отряде обороны в своем поселении. У Фульда остались вдова и 4 детей.