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В Нью-Йорке 15 пожарных пострадали при тушении огня на парковке ТЦ

Происшествия

Пожар произошёл возле торгового центра Kings Plaza в Бруклине

Нью-Йорк, США, 17 сентября 2018, 19:04 — REGNUM  Семнадцать человек пострадали в результате пожара на парковке торгового центра в Нью-Йорке. Об этом сообщается 17 сентября на странице пожарного департамента города в Twitter.

Как уточняется, ЧП произошло возле торгового центра Kings Plaza в Бруклине.

По информации департамента, 15 пострадавших являются сотрудниками пожарной службы, участвовавшими в тушении огня. Их состояние не вызывает опасений у медиков.

Сообщается, что в самом торговом центре все посетители и персонал были эвакуированы. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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Пожары в учреждениях торговли
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