На водителя автобуса, разбившегося под Кубанью, составили четыре протокола

Краснодар, , 18:10 — REGNUM На водителя пассажирского автобуса, попавшего в автоаварию в Краснодарском крае 17 сентября, составлено четыре административных протокола по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В МВД сообщили, что в отношении водителя вынесено 23 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Санкции указанной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 47 километре автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. Водитель автобуса, следовавшего из Анапы в Ярославль, на повороте не справился с управлением, автобус съехал в полосу.

На момент аварии в автобусе находились 38 человек, 22 из них пострадали в аварии. Уже днем 17 сентября стало известно: администрация Ленинградского района края выделила автобус, на котором пострадавшие, в сопровождении фельдшера, были отправлены в Ярославскую область.

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