Упавшего с Эльбруса жителя Владивостока вертолетом отправили в Пятигорск

Нальчик, , 17:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершены поисково-спасательные работы по спасению жителя Владивостока, сорвавшегося с Эльбруса при восхождении. Альпиниста нашли с множественными травмами. Его переправили вертолетом в больницу города Пятигорска, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Напомним, информация о том, что при восхождении на Эльбрус сорвался с высоты более 5100 метров 35-летний мужчина, появилась утром 17 сентября. Турист входил в зарегистрированную группу из 17 человек.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Альпинист был найден живым. Его транспортировка вниз была осложнена полученными во время падения сильными повреждениями. Было решено воспользоваться частным вертолетом.

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