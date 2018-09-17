В Ярославской области пожарные не едут на пожар в соседней деревне

Мышкин, Ярославская область, , 17:32 — REGNUM В Ярославской области пожарные пожарной части в деревне Мартыново Мышкинского района не выезжают на пожары в соседние деревни, расположенные в Угличском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Мартынова, главный редактор журнала «Кацкая летопись» Сергей Темняткин.

«У нас в Мартынове есть пожарная часть, а рядом около 10 деревень Угличского района: Платуново, Костево, Воронцово… До них от Мартынова 8−10 километров, а до Углича — 30−40 километров. 3 сентября был пожар в деревне Костево, сгорел жилой дом. Они звонили к нам в Мартыново, но наши не поехали, им запретило начальство. В результате, когда доехали пожарные из Углича, тушить уже было нечего. Деревянные дома горят очень быстро», — рассказал Сергей Темняткин.

Пожар в Костево 3 сентября тушили пожарные части № 56 и 99, расположенные в самом Угличе и деревне Головино Угличского района. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. От деревни Головино до Костева еще дальше — около 40 километров. Обе эти части относятся к государственному казенному учреждению Ярославской области ОПС №5 с центром в Угличе. А пожарная часть в Мартынове (№ 73) подчиняется ОПС №9 с центром в Новом Некоузе. На сайте МЧС сказано, что сигнал о пожаре поступил в 15.33, а в 16.03 объявлена локализация. Местные жители этому не верят.

«Во-первых, не могли дозвониться по телефону «112». Звонили главе поселения, главе района. Дозвонились только по городскому телефону пожарной части в Угличе. Машину ждали около часа. Родственник погорельцев Валерий Фатов написал письмо президенту и губернатору Ярославской области. Ему позвонили и сказали, что решат проблему: приедет специалист из Ярославля и на месте разберется. Ждали в понедельник, но никто не приехал», — говорит Сергей Темняткин.

Казалось бы, обе структуры, которым подчиняются пожарные части, подчинены правительству Ярославской области, финансируются из одного бюджета… Сергей Темняткин переживает и за небогатых деревенских людей, которым не на что восстановить сгоревшие дома, и за старинные дома бывшего Кацкого стана, историей которого он занимается уже 25 лет.

«Это не какое-то пустынное место. В Отрадновском сельском поселении есть и дома культуры, и школа, в деревнях живут люди. Люди не понимают, почему в таком деле бюрократия важнее спасения имущества и, может, жизни. Мы здесь все родственники в соседних деревнях и переживаем друг за друга», — говорит Темняткин.

ИА REGNUM также ждет реакции от региональных властей.