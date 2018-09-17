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В Киеве устроили беспорядки против передачи России боевика из Ингушетии

Происшествия

У здания Генпрокуратуры Украины продолжается противостояние радикалов и полиции

Киев, 17 сентября 2018, 17:12 — REGNUM  На Украине группа радикально настроенных людей 17 сентября устроила акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве. Причиной беспорядков, которые они учинили, стало решение правоохранителей о выдаче России уроженца Ингушетии Тимура Т., которого обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии, передает «ТВ Центр».

Участники акции подожгли резиновые покрышки, мусорный бак, пытались повредить входные двери, кидали по зданию надзорного ведомства камни из мостовой. В результате пострадали несколько сотрудников полиции. Силовикам пришлось применить для разгона толпы сначала воду, а затем и слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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По данным ряда СМИ, противостояние радикально настроенных людей у здания Генпрокуратуры в Киеве продолжается и в настоящее время. Точное количество пострадавших пока не известно. В отношении участников погрома возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительного органа».

Как отмечается в сообщении пресс-службы, у Генпрокуратуры продолжают оставаться сотрудники полиции, которые «призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем».

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Война в Донбассе
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