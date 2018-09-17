Суд вынес приговор по делу о гибели детей в коммунальной яме в Колывани

Новосибирск, , 16:51 — REGNUM В Новосибирской области вынесен приговор по резонансному делу о гибели двоих детей в районном посёлке Колывань, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» и мастера той же организации был оглашён сегодня, 17 сентября, в Колыванском районном суде.

Первому обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений сроком на один год. Второму — три года в колонии-поселении.

«В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд», — говорится в решении Колыванского районного суда.

Напомним, трагедия в районном посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области произошла 2 февраля 2018 года — двое несовершеннолетних детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Жители Колывани и окрестных сёл потребовали отставки главы района, а районным и муниципальным властям выразили недоверие.

Своих постов лишились главы посёлка и района.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни новосибирцев потребовали отставки главы Колывани после гибели детей

Читайте ранее в этом сюжете: В Колыванском районе, где погибли дети, введён режим ЧС и ручное управление