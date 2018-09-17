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До больницы не довезли: в Екатеринбурге умер пятиклассник

Происшествия

Ему стало плохо во время урока

До больницы не довезли: в Екатеринбурге умер пятиклассник
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  В Екатеринбурге следователи и надзорные органы выясняют причины смерти ребёнка. Трагедия произошла днём — мальчику стало плохо во время урока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

Мальчик учился в пятом классе. В школу срочно была вызвана скорая помощь. Но до больницы ребёнка не довезли — по пути он скончался.

По информации областной прокуратуры, мальчик учился в гимназии №47. Учительница заметила во время урока, что у него текут слёзы. Ребёнок пожаловался на боль. В школьном медпункте у него обнаружили высокое артериальное давление.

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