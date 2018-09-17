СКР: в Чувашии 17-летняя мать выбросила младенца в мусорку

Чебоксары, , 16:33 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца, обнаруженного в мусорке одного из домов в Чебоксарах. В совершении преступления подозревают 17-летнюю мать, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Труп младенца нашли днём 16 сентября 2018 года в Чебоксарах в мусоросборной камере в одном из многоквартирных домов по улице Богдана Хмельницкого. В ходе следственных действий была установлена подозреваемая.

«Ею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в этом жилом доме. По версии следствия, вечером 15 сентября 2018 года она родила девочку и выбросила в мусоропровод. В результате малолетняя скончалась. Подозреваемая допрошена, свою вину в инкриминируемом деянии она признала», — сказал Олег Дмитриев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Отметим, что в настоящее время следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к двум другим убийствам новорожденных в 2018 году. Их тела были обнаружены 5 января на мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах, а также 5 мая на территории парка культуры и отдыха «Ельниковская роща» в Новочебоксарске. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Следствие просит всех, кто обладает какой-либо информацией по данным фактам, а также кому могут быть известны сведения о женщинах, которые имели признаки беременности до 5 января и 5 мая, а в настоящее время их не имеют и у них нет рожденных детей, сообщить об этом в правоохранительные органы. Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

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Напомним, в феврале 20 189 года в Чебоксарах едва не замёрзла насмерть новорожденная девочка. Её обнаружил горожанин в мусорном баке возле домов по улице Энгельса. Девочку госпитализировали. В ходе оперативных мероприятий была установлена подозреваемая. По предварительным данным, 33-летняя горожанка скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка под утро 2 февраля, решила от него избавиться. Возбуждено уголовное дело.