Бизнесмена Шенгелию расстреляли в Ленобласти из проезжающей машины

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:00 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве «авторитетного» петербургского предпринимателя, 53-летнего Бадри Шенгелии. Об этом проинформировали в СКР.

Шенгелия выступал свидетелем на процессе по громкому делу экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, осужденного в апреле 2018 года.

Тело Шенгелии с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено днем 17 сентября в лесополосе во Всеволожском районе Ленобласти в принадлежащем ему автомобиле Mercedes.

Как установлено, ехавшего в Петербург бизнесмена расстреляли на Новоприозерском шоссе из проезжавшей мимо машины, после чего потерявший управление «Мерседес» съехал в кювет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления СКР по Ленобласти, а также оперативников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Идет выяснение обстоятельств и мотивов преступления, а также установление лиц, причастных к его совершению.

Как сообщало ИА REGNUM, Бадри Шенгелия, 1965 года рождения, был известен в Петербурге с 1990-х годов как один из представителей так называемого «силового предпринимательства». Он привлекался к даче показаний по делу Владимира Барсукова (Кумарина) и по делу экс-главы УСБ СКР Михаила Максименко. Последний, по данным следствия, получил от Шенгелии миллионную взятку.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Петербургом застрелили предпринимателя с шлейфом из 90-х