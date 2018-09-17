Испанский педиатр обвиняется в изготовлении детской порнографии

Стокгольм, , 15:58 — REGNUM В столице Швеции Стокгольме с 13 сентября проходит суд над 29-летним испанским педиатром Кристианом Карретерой Санчесом, обвиняющимся в педофилии, пишет газета El País.

Ему вменяется в вину нарушение прав несовершеннолетних и сексуальные домогательства в отношении 52 детей в возрасте от 2 до 12 лет в период между октябрем 2015 и ноябрем 2017 года, а также производство детской порнографии.

По словам прокурора, Карретера Санчес без необходимости осматривал гениталии детей, а также снимал их на видео. При обыске в доме обвиняемого было обнаружено множество материалов с детской порнографией. Сам Карретера Санчес отрицает все обвинения и заявляет, что совершал указанные действия только в медицинских целях.

Мужчина работал без лицензии в четырех шведских городах, в том числе в Стокгольме. Он был задержан в декабре 2017 года и всё это время находится под превентивным арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.