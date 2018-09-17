По факту смерти ребёнка в ульяновской больнице заведено дело

Ульяновск, , 15:35 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи со смертью ребёнка в областной детской клинической больнице. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«По данным следствия, девятилетний ребёнок скончался 14 сентября после проведенной операции. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям всех лиц, причастных к оказанию медицинской помощи умершему», — говорится в сообщении.

Следователями изъята медицинская документация, проводятся допросы сотрудников и пациентов больницы.

Напомним, в марте 2018 года в центре скандала оказалось государственное учреждение здравоохранение «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта после проведения плановой хирургической операции 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин вместо физраствора, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение. Пациентка была транспортирована в Москву. Несмотря на помощь, девушка скончалась 5 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). После трагедии был уволен главный врач медицинского учреждения.

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