В Перми на подростка упала 8-метровая каменная колонна

Пермь, , 15:09 — REGNUM В Перми по факту гибели 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, ребенок скончался от травм, полученных в результате падения каменной колонны.

По данным следственных органов, вечером 16 сентября компания детей баловалась в заброшенном сельскохозяйственном ангаре. Подростки развлекались тем, что раскачивали восьмиметровые каменные колонны. После того как дети уронили одну колонну, они принялись за вторую.

Частично разрушившись, колонна рухнула прямо на одного из подростков. Ребенок был госпитализирован. Однако медики в борьбе за его жизнь оказались бессильны.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают владельца ангара, а также тех, кто несет ответственность за охрану здания.

Стоит отметить, что в конце августа 2018 года игры на зернохранилище в Суксунском районе Пермского края также закончились трагически. Дети забрались в бункер, полный зерна. Одного из мальчиков затянуло вместе с зерном вниз.

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