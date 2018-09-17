Опубликовано видео допроса подозреваемого в покушении на Захарченко

Донецк, , 15:07 — REGNUM К убийству главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко причастна Служба безопасности Украины (СБУ), заявил представившийся Александром Погореловым мужчина, рассказавший о своей причастности к громкому теракту. Видео допроса подозреваемого опубликовал 17 сентября телеканал «Звезда».

На кадрах видеосъемки злоумышленник рассказывает, что покушение на жизнь Александра Захарченко могло произойти не в кафе «Сепар», а в донецком ресторане «Пушкин». Погорелов признался, что его завербовал сотрудник СБУ, который поставил перед ним задачу по ликвидации главы ДНР.

По словам подозреваемого, местом совершения покушения был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого Погорелов установил изготовленное техническими специалистами СБУ взрывное устройство, в котором была установлена видеокамера.

Также Подгорелов заявил, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении. Осуществить покушение планировалось с помощью новой системы дистанционного взрывного устройства, которое было предоставлено спецслужбами США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Кроме них в результате взрыва пострадали ещё 12 человек. Преступление было квалифицировано как теракт.

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