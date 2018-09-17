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СКР проводит проверку после смерти двухлетней девочки под Калининградом

Происшествия

Назначена судебно-медицинская экспертиза

СКР проводит проверку после смерти двухлетней девочки под Калининградом
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации

Калининград, 17 сентября 2018, 15:04 — REGNUM  В Калининградской области следователи организовали проверку по факту смерти двухлетней девочки в Советске, сообщает 17 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, днем 15 сентября взрослые в квартире затопили печь, ребенок в это время спал в комнате, в которой находилась одна из боковых стен печи. Через некоторое время бабушка почувствовала дым, зайдя в комнату, она обнаружила девочку без сознания на полу возле кровати.

«Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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