СКР проводит проверку после смерти двухлетней девочки под Калининградом

Калининград, , 15:04 — REGNUM В Калининградской области следователи организовали проверку по факту смерти двухлетней девочки в Советске, сообщает 17 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, днем 15 сентября взрослые в квартире затопили печь, ребенок в это время спал в комнате, в которой находилась одна из боковых стен печи. Через некоторое время бабушка почувствовала дым, зайдя в комнату, она обнаружила девочку без сознания на полу возле кровати.

«Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в лечебном учреждении», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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