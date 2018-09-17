При ремонте Макаровского моста в Екатеринбурге погиб инженер

Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM В Екатеринбурге при ремонте Макаровского моста погиб один из рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении СКР.

Известно, что трагедия произошла ещё вечером 15 сентября. Рабочие устанавливали в котловане арматурную решётку. Трос, на котором она находилась, задел линию электропередачи. В итоге инженер-механик 1977 года рождения умер на месте.

Монтажник 1987 года рождения остался жив, но получил ожоги. Его госпитализировали.

Сотрудники СКР выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, Макаровский мост активно ремонтируют с 2017 года. В перспективе к нему будет построен параллельный мост, таким образом удастся развести встречные потоки транспорта.