В Оренбуржье двум сёлам угрожает пожар, население готовят к эвакуации

Оренбург, , 14:45 — REGNUM В пригороде Медногорска Оренбургской области в настоящее время создалась угроза распространения огня на села Рысаево и Идельбаево. Готовится эвакуация местного населения. Муниципальной властью предоставлены автобусы и подготовлены семь пунктов временного размещения в Медногорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в городе объявлен режим ЧС из-за крупного травяного пожара. Первоначально речь шла об угрозе распространения огня на село Рысаево, однако сейчас уже идет разговор об угрозе для двух населенных пунктов в пригороде.

В ликвидации пожара задействован вертолет. Уже произведено три сброса воды. К вылету готовится и военный самолет. На место пожара к Медногорску направлены силы и средства ОФПС-5, а также оренбургского и орского гарнизонов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД по Оренбургской области, с 15:00 местного времени (13:00 мск) из-за недостаточной видимости в связи с сильным задымлением вводилось ограничение движения транспорта на участке 170−178 км трассы Каменноозерное — Медногорск. По данным Главного управления дорожного хозяйства Оренбуржья, ограничение отменят с 17:00. Добавим: согласно данным открытых источников, население села Рысаево составляет 271 человек, села Идельбаево — столько же. Рысаево находится почти в двух км от Медногорска, Идельбаево отделяет от города 3 км.

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