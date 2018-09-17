Бывший полпред Чувашии заключён под стражу

Чебоксары, , 14:43 — REGNUM Бывший полномочный представитель Чувашии при президенте РФ, который является фигурантом уголовного дела, заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили источники в правоохранительных структурах республики.

По данным силовиков, экс-полпред Чувашии, «не дождавшись окончания расследования уголовного дела, летом 2018 года скрылся от предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск».

"Задержанный на днях сотрудниками ФСБ в Москве бывший полпред был этапирован в Чебоксары, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в правоохранительных структурах.

В пресс-службе Ленинского районного суда Чебоксар не подтвердили и не опровергли информацию о заключении бывшего чиновника под стражу, сославшись на то, что в их компетенцию не входит обнародование данных фактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полпред Чувашии отстранён от должности 30 мая 2016 года. Его подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы — речь идёт о 1,8 млн рублей. Сам фигурант уголовного дела настаивает на том, что дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал несколько обращений президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии.

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