Под Петербургом застрелили предпринимателя с шлейфом из 90-х

Всеволожск, Ленинградская область, , 14:49 — REGNUM Известный в определенных кругах петербургский предприниматель Бадри Шенгелия убит во Всеволожском районе Ленинградской области днем 17 сентября.

Как стало известно ИА REGNUM, труп бизнесмена с огнестрельным ранением был обнаружен около 13:00 на Приозерском шоссе в его автомобиле Mercedes. Потерявшая управление машина съехала в кювет и остановилась.

Бадри Шенгелия, 1965 года рождения, был известен с 1990-х годов как один из представителей так называемого «силового предпринимательства», проще говоря, криминальной субкультуры, контролировавшей нарождавшийся бизнес.

Шенгелия в свое время дал следствию показания, которые позволили задержать Владимира Барсукова (Кумарина), отбывающего ныне наказание по делу о покушении в 2006 году на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и его охранников, один из которых был убит, а также за вымогательство у владельцев торгового комплекса «Елизаровский» в Петербурге.

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Согласно показаниям Шенгелии, Барсуков привлек его для консультаций о судебных перспективах рейдерских захватов различных объектов, юридической помощи, обеспечения прикрытия захватов с помощью частного охранного предприятия и из-за имевшихся у Шенгелия коррупционных связей в налоговой инспекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, Шенгелия был одним из свидетелей на процессе по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Речь идет о взятке в размере 1 млн рублей, которую, по версии следствия, Максименко получил от Шенгелия. Напомним, в апреле текущего года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии.

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