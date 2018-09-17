Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:09:57 МСК

СКР расследует дело о смерти актёра на съёмках фильма в Ярославской области

Происшествия

Трагедия произошла 14 сентября

Тутаев, Ярославская область, 17 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  В Ярославской области следственные органы разбираются в обстоятельствах смерти мужчины во время съёмок фильма «Смерш». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного ведомства 17 сентября, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как уточнили в СКР, инцидент произошёл вечером 14 сентября в городе Тутаеве, где проходили съемки ленты. Один из участников массовки — местный житель — в ходе репетиции массовой драки получил удар в висок и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти 51-летнего мужчину не удалось, потерпевший скончался.

В настоящее время следователи выясняют, кто именно нанёс мужчине смертельный удар.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить