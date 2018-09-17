СКР расследует дело о смерти актёра на съёмках фильма в Ярославской области

Тутаев, Ярославская область, , 14:35 — REGNUM В Ярославской области следственные органы разбираются в обстоятельствах смерти мужчины во время съёмок фильма «Смерш». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного ведомства 17 сентября, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как уточнили в СКР, инцидент произошёл вечером 14 сентября в городе Тутаеве, где проходили съемки ленты. Один из участников массовки — местный житель — в ходе репетиции массовой драки получил удар в висок и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти 51-летнего мужчину не удалось, потерпевший скончался.

В настоящее время следователи выясняют, кто именно нанёс мужчине смертельный удар.