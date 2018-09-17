Полиция возбудила дело о массовом ДТП в центре Воронежа

Воронеж, , 14:07 — REGNUM Уголовное дело по факту массовой аварии в центре Воронежа, в которой пострадали девять человек, возбудила полиция. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по статье 264-й Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария на улице 20 лет Октября в Воронеже произошла 8 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, как предварительно установлено, водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны переулка Балтийский в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Nissan Almera, ехавшем в попутном направлении. Второй автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Maxima, с которым затем сталкивается еще один Nissan Almera. Еще одним участником ДТП стал Volkswagen Tiguan, в который врезался водитель Toyota Cresta. В результате пострадали водитель Nissan Maxima, его пассажиры 5-ти, 7-ми и 12-ти лет, 67-летняя женщина. Также травмы получили 10-летняя пассажирка Volkswagen, водитель Nissan Almera и двое его пассажиров.

Как сообщалось, водитель Toyota Cresta находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови установлено содержание 1,475 промилле. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

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