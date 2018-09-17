Под Воронежем задержано 13 пассажирских поездов

Лиски, Воронежская область, , 13:54 — REGNUM 13 пассажирских поездов задержано на перегоне Лиски — Пухово Юго-Восточной железной дороги 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ЮВЖД.

Как сообщается, ночью 17 сентября по техническим причинам на 675 км перегона Лиски-Пухово ЮВЖД был остановлен грузовой поезд. Уже через час с небольшим поезд отправили с вспомогательным локомотивом со станции Лиски.

В результате было задержано 13 пассажирских поездов: №234 Екатеринбург — Адлер, №20 Москва — Ростов, №502 Киров — Анапа, №542 Москва — Адлер, №312 Воркута — Новороссийск, №498 Ижевск — Адлер, №262 Архангельск — Адлер, №472 Москва — Адлер, №155 Анапа — Москва, №479 Сухум — Санкт-Петербург, №11 Анапа — Москва, №143 Кисловодск — Москва, №121 Владикавказ — Санкт-Петербург. Время задержки составило от семи минут до 1 часа 21 минуты.